Incidente Raisi, Pentagono: ‘Usa non coinvolti’

“Gli Stati Uniti non hanno avuto alcun ruolo nello schianto dell’elicottero a bordo del quale si trovava il Presidente dell’Iran”

Lo ha detto Austin, segretario americano della Difesa e capo del Pentagono.

ANSA – Alti funzionari a Gerusalemme – riferiti dal sito di Ynet – hanno chiarito ufficiosamente che Israele non ha nulla a che fare o sia coinvolta nell’incidente, che, secondo i rapporti, è stato causato dalle dure condizioni meteorologiche.

I funzionari hanno aggiunto che l’eventuale morte di Raisi e del suo ministro degli Esteri Hossein Amir Abdullahian “non dovrebbe avere alcuna conseguenza per Israele, né per la politica della Repubblica islamica nei confronti” di Israele.

JUST IN – UNITED STATES HAD NO PART TO PLAY IN IRANIAN HELICOPTER CRASH, U.S. DEFENSE SECRETARY SAYS

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 20, 2024