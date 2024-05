Spese militari, Stoltenberg incontra Meloni a Palazzo Chigi

Roma, 8 mag. – Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sul tavolo la questione ucraina, la crisi in Medio Oriente ma anche il tema delle spese per la difesa, con l’Italia che sta ben al di sotto del 2% sul Pil previsto per i membri dell’Alleanza. Il colloquio è durato circa un’ora. (askanews)