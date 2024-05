Bolzano: in fiamme Alpitronic, leader delle colonnine di ricarica

A Bolzano un rogo ha interessato l’intero stabilimento dell’Alpitronic, leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche. L’incendio e’ scoppiato in una zona in cui sono in corso lavori di ristrutturazione e si e’ velocemente allargato. Per il momento non risultano feriti o vittime. E’ stato chiuso lo spazio aereo sulla citta’ e una scuola superiore e’ stata evacuata. ANSA