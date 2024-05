Aviaria, Oms: “Se servirà, primi vaccini in 4-6 mesi”

“C’è molto interesse per” l’influenza aviaria H5N1. “Voglio sottolineare che non siamo” al momento “in una situazione in cui è necessaria la produzione di un vaccino contro l’influenza pandemica” per l’uomo, ma se dovesse servire c’è già “una pipeline” e un sistema pronto ad attivarsi. Ad assicurarlo è l’epidemiologa Maria Van Kerkhove, che all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) guida la Preparazione e prevenzione contro epidemie e pandemie (Epp).

“Se la situazione – spiega in un focus postato via social – dovesse evolversi in una Pheic”, cioè in una emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale, “o in una pandemia” come è stato per Covid-19, “ma ancora una volta – precisa l’esperta – non siamo a quel punto, con le attuali tecnologie vaccinali stimiamo che si potrebbero produrre 4-8 miliardi di dosi di vaccini per l’influenza pandemica in un anno (a seconda di quanto antigene è necessario in ciascun vaccino)”.

Questa stima, approfondisce Van Kerkhove, “non include le nuove piattaforme vaccinali, come mRna e vettori virali, che non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione per i vaccini antinfluenzali. Poiché l’Oms ha una pipeline esistente di Cvv (candidati virus vaccinali) e di produzione di vaccino antinfluenzale, il processo di produzione sarebbe più veloce di quello per Covid e potremmo iniziare ad avere i vaccini disponibili entro 4-6 mesi. L’Oms ha in essere accordi in base ai quali avremmo accesso a circa l’11-12% della produzione in tempo reale di vaccini per distribuirli agli Stati membri in base al rischio e alla necessità”. ADNKRONOS