Ucraina: Moretti (Pd): ‘sanzioni penali per chi usa segno ‘Z’

27 marzo – “Gli stati federali tedeschi della Bassa Sassonia e della Baviera annunciano sanzioni penali per chi userà il segno ‘Z’ nei luoghi pubblici. Nessuna equidistanza e totale condanna per l’aggressione di Putin. Facciamo lo stesso in tutta Europa”. Così su Twitter l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

Beh certo. La Z indica il nastro di San Giorgio. Simbolo della vittoria nella battaglia di Stalingrado contro i tedeschi nella II WW. Ma forse voi del pensiero unico questo lo ignorate — Davide Franzoni 🇮🇹✝️♋ (@DavideFranzoni6) March 26, 2022

Condividi