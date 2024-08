Zelensky: “Creare massimo danno al potenziale bellico russo”

“I nostri ragazzi stanno facendo alla grande su tutti i fronti. Tuttavia – ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky -, c’e’ bisogno che le forniture militari dai nostri alleati siano piu’ celeri. Lo chiediamo con forza. La guerra non va in vacanza. Servono decisioni e servono logistiche puntuali per le consegne di aiuti. In particolare, mi sto rivolgendo a Stati uniti, Regno unito e Francia, ha aggiunto Zelensky, che ha anche detto che “adesso il nostro compito principale” e’ di “distruggere il piu’ possibile il potenziale bellico russo e condurre operazioni di controffensiva”, che includono anche “creare una zona-cuscinetto nel territorio degli aggressori, con la nostra operazione nella regione di Kursk”.

Mosca, bombardiere distrugge armamenti ucraini nel Kursk

Un bombardiere russo Su-34 ha lanciato un attacco notturno con bombe plananti contro forze ucraine corazzate nella regione del Kursk. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo.

“L’attacco contro gli obiettivi del nemico – si legge nellla dichiarazione – è stato lanciato con bombe aeree potenziate”. Dopo aver ricevuto una conferma basata che gli obiettivi erano stati distrutti, “gli equipaggi sono tornati alla base “, ha affermato. rainews.it/maratona