‘Chiamatemi dott. Cottarelli, la laurea “c’è l’ho”‘

“Oggi Meloni ha detto che è “fiera delle sue origini popolari… mi hanno chiamata borgatara…perché loro sono colti…scrivete Giorgia sulla scheda”. Lei fa bene a essere orgogliosa di essersi fatta da sé. Ma non è che se sei “colto” non ti sei fatto da te e ti devi vergognare. Beh, io sono fiero di aver studiato. Non chiamatemi Carlo. Dott. Cottarelli mi sta bene. La laurea c’è l’ho.”

Lo scrive su X Carlo Cottarelli, ex senatore della Repubblica italiana.

