Cottarelli: “occorre andare verso gli Stati Uniti d’Europa”

“AfD chiede il referendum sull’uscita della Germania dall’UE. Mi chiedo se anche la Lega, che a Bruxelles sta nello stesso gruppo con AfD, intenda fare lo stesso. Io credo invece che occorra andare verso gli Stati Uniti d’Europa perché in un mondo globalizzato l’Europa deve essere unita se vuole contare qualcosa e perché sono 2000 anni che ci combattiamo in Europa e mi sembrano abbastanza.”

Lo scrive su X Carlo Cottarelli.

Fra i commenti si legge: “UE delenda est.”

– “le guerre in Europa ci sono state proprio perché ogni tanto qualche invasato tentava di unificarla.

Vedi dannattene….”

– Per difendere democrazia, pace e cooperazione in Europa occorre abbandonare l’euro e l’Ue, esperimenti regressivi che hanno causato contrasti e aggravato le crisi