PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 21 aprile 2024

DISCONNESSI DAY – GIORNATA NAZIONALE DI SCIOPERO DIGITALE

CONTRO L’INNALZAMENTO 100 VOLTE I LIMITI ATTUALI DELL’ELETTROSMOG

PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna domenica 21 aprile 2024 alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Il 30 Aprile entra in vigore la legge nazionale che, per la prima volta nella storia italiana, aumenta l’elettrosmog, con picchi diurni pari a 100 volte più di quanto necessario, con lo scopo di favorire la lobby internazionale del 5G, malgrado i rischi per la salute. Con l’entrata in vigore di questa legge vengono vanificate tutte le manifestazioni di protesta e di opposizione a questa ennesima pericolosa forma di inquinamento. Ma stavolta la reazione sarà diversa e, per fine mese, viene promossa una nuova forma di protesta, un vero e proprio sciopero digitale con oltre 30 sigle che hanno già aderito a quello che è stato chiamato il DDAY, IL DISCONNESSI DAY che è il tema di questa puntata.

Ne parleremo con con:

MAURIZIO MARTUCCI – giornalista, scrittore, promotore dell’iniziativa disconnessi day;

CUINI DEBORA – medico, Responsabile ISDE Medici per l’ambiente provincia di Fermo;

PAOLO ORIO – medico veterinario, presidente associazione italiana elettrosensibili.