Macron: “liberare i risparmi per finanziare la transizione verde”

“Per finanziare la transizione verde e digitale, le nostre capacità di difesa e garantire la nostra sicurezza economica, dobbiamo mobilitare e liberare i nostri risparmi in Europa.

Questo è il significato dell’Unione del risparmio e degli investimenti che dovremo costruire.”

Lo scrive su X il presidente francese Macron.

Pour financer la transition verte et numérique, nos capacités de défense et assurer notre sécurité économique, nous devons mobiliser et libérer notre épargne en Europe.

C'est le sens de l'Union de l'épargne et de l'investissement que nous devrons construire.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2024