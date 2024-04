Borseggi a Milano: arrestati 5 romeni

Cinque borseggiatori, tutti romeni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile per furti avvenuti in centro a Milano e all’interno degli spazi del Salone del Mobile in corso in questi giorni alla fiera di Rho. Gli arrestati hanno 23, 27, 28, 43 e 48 anni, tutti con precedenti.

Uno e’ stato bloccato alla fermata Buonarroti della linea 1 della metropolitana dopo aver rubato il portafoglio a un anziano. Altri due sono stati arrestati alla Fiera di Rho con l’accusa di furto aggravato in concorso. Uno dei due arrestati era gia’ stato preso per lo stesso reato nel 2019, sempre alla Fiera di Rho in occasione dell’ultima edizione del Salone del Mobile prima della pandemia. Infine, il furto ai danni di una turista cinese in corso Matteotti, nel centro di Milano. ANSA