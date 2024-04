Aborto, Pd: ‘inaccettabile volontari pro-vita nei consultori’

“Il coinvolgimento dei volontari dell’associazione pro-vita nei consultori è una proposta inaccettabile e provocatoria: i consultori sono strutture sociosanitarie gratuite e laiche, nate per garantire il benessere delle donne e la libertà sulle scelte riproduttive, sulla maternità e sull’aborto. La destra ancora una volta interviene a gamba tesa contro il diritto delle donne ad abortire e lo fa proponendo un emendamento al decreto Pnrr insensato e ingiustificato”.

Lo afferma Valentina Ghio, vicecapogruppo del Pd alla Camera, che sarà presente alla manifestazione organizzata dalla rete consultori e consultorie a Roma. “Piuttosto che continuare ad attaccare la dignità delle donne, la destra -aggiunge- pensi a usare le risorse pubbliche non per finanziare interventi contro le donne, ma per sostenere i consultori, da troppo tempo sottofinanziati e in diverse realtà addirittura chiusi, e garantire alle donne prevenzione, tutela della salute e autodeterminazione nelle scelte. Oggi daremo battaglia in Parlamento affinché il Governo torni indietro modificando questa scelta sbagliata e antistorica nel momento in cui l’Europa va in direzione opposta”. (Adnkronos)