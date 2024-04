Zelensky: ‘senza aiuti Usa perderemo la guerra’

“E’ necessario dire al Congresso americano che, se non aiuta l’Ucraina, perderà la guerra”

Lo ha detto Volodymyr Zelensky durante una riunione video della piattaforma di raccolta fondi United24 organizzata da Kiev.

“La difesa aerea si sta esaurendo, se i russi continuano a colpire l’Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell’ultimo mese, potremmo rimanere senza missili, e i nostri partner lo sanno”. Lo ha detto ieri sera alla tv nazionale Volodymyr Zelensky, lanciando il piu’ drammatico avvertimento dopo settimane di incessanti attacchi dell’esercito del Cremlino.

“Mosca non ferma i suoi attacchi neanche un minuto”

“La Russia non ferma il suo terrore neanche per un minuto. Stiamo lavorando per fornire alla nostra popolazione una protezione affidabile. Stiamo preparando una risposta molto specifica per il nemico”. Lo ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky rendendo noto che la situazione al fronte è stata discussa nel dettaglio con il ministro della Difesa, il capo dell’intelligence militare e il ministro dell’Interno. In particolare, sono stati analizzati gli attacchi russi a Kharkiv e nel resto delle regioni orientali del Paese. tgcom24.mediaset.it