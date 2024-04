Stoltenberg: anche l’Ucraina dovrà fare delle concessioni

“In ultima analisi, deve essere l’Ucraina a decidere a quali compromessi sia disposta, dobbiamo permetterle di trovarsi in una posizione in cui possano raggiungere un risultato accettabile al tavolo negoziale”

Lo afferma il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista alla Bbc. Secondo il leader dell’Alleanza atlantica infatti, il sostegno militare occidentale è fondamentale per respingere gli attacchi russi e costringere il Cremlino a rinunciare ai suoi obiettivi di occupazione, ma alla fine anche l’Ucraina potrebbe trovarsi costretta a un qualche compromesso.

Trump: premere su Kiev affinché ceda la Crimea e la regione di confine del Donbas alla Russia

E’ questo il piano segreto di Donald Trump per mettere fine alla guerra fra Ucraina e Russia. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali l’ex presidente ritiene che sia la Russia sia l’Ucraina “vogliono salvare la faccia e avere una via di uscita”. L’ex presidente è convinto anche che per alcune aree dell’Ucraina andrebbe bene essere parte della Russia. ANSA