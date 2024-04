Venaria, ex sindaco stroncato da un malore a 57 anni

Il mondo della politica di Venaria, e della prima cintura di Torino, piange Roberto Falcone. L’ex Sindaco della Reale, il primo del Movimento 5 Stelle, è morto nella tarda serata di giovedì. È stato ucciso da un malore lungo la Direttissima. Aveva solo 57 anni.

Terribile perdita per la città

“Siamo senza parole e sconvolti nell’apprendere della scomparsa questa notte di Roberto Falcone – commenta il Sindaco di Venaria, Fabio Giulivi – Un malore improvviso ha stroncato la vita dell’ex Sindaco della nostra Città. Ho deciso di annullare la manifestazione di questa sera legata al Giro d’Italia in segno di rispetto e di lutto. Poco fa ho sentito Alessandra per porgere a lei e ai figli tutta la vicinanza ed il cordoglio della nostra comunità in questo momento di immenso dolore. Ciao Roberto, grazie per il tuo impegno costante nel voler provare a migliorare questo povero mondo. Avrei tanto altro da dirti ma ora non trovo ancora le parole”. www.giornalelavoce.it