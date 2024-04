Meloni: “scienza e politica devono essere alleate”

ROMA, 05 APR – “Se da una parte la politica, priva del supporto e della competenza degli scienziati, rischia di cadere in demagogia, dall’altro l’apparato tecnico-scientifico, privo di un ordine politico e di principi etici, rischia di scadere nella tecnocrazia. Per evitare questi rischi, scienza e politica devono essere alleate per perseguire il bene comune”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all’evento “La Scienza al centro dello Stato” promosso dalla Italian Scientists Association. (ANSA)