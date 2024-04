Firenze, minori stranieri appiccano il fuoco nel centro di accoglienza

Alcuni migranti minorenni avrebbero incendiato materassi e vettovaglie della struttura che è parzialmente andata a fuoco

Firenze – Caos al Centro per minori non accompagnati di via Novoli ieri verso le 24. Alcuni minorenni avrebbero incendiato materassi e vettovaglie della struttura che è parzialmente andata a fuoco. All’orgine del rogo ci sarebbe stata una discussione. Il centro è stato evacuato. I vigili del fuoco hanno poi risolto la situazione mentre la polizia è riuscita a identificare e denunciare quattro minorenni tunisini.

«Quattro ragazzi, uscendo, si sono messi davanti alla porta per ostruire il passaggio degli operatori mentre c’era il fumo, sono stati pochi secondi ma ci sono stati momenti di paura», dicono dal centro.

I vigili del fuoco hanno dichiarato la struttura agibile e hanno localizzato il punto dell’incendio: i ragazzi avevano portato dei materassi in cucina per poi incendiarli. https://corrierefiorentino.corriere.it