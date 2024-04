Ucraina, Stoltenberg: “dobbiamo convincere Mosca che non vincerà”

La NATO sta progettando un piano quinquennale da 100 miliardi di dollari per l’Ucraina

“La realtà è che se si vuole che questa guerra finisca, prima riusciamo a convincere Mosca che non vincerà sul campo di battaglia, prima potremo raggiungere un accordo di pace in cui la Russia si renda conto che non può vincere la guerra, ma deve sedersi e negoziare un accordo in cui l’Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente: quindi un ruolo più forte della Nato nel coordinare e fornire supporto a Kiev è un modo per porre fine a questa guerra in modo che l’Ucraina prevalga”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aprendo la ministeriale esteri.

Stoltenberg: impegno Nato per aiuti a lungo termine a Kiev

“L’Ucraina ha urgente bisogno di aiuti militari. Qualsiasi ritardo nel fornire sostegno ha conseguenze sul campo di battaglia mentre parliamo, quindi è necessario spostare le dinamiche di sostegno a un’assistenza di sicurezza affidabile e prevedibile della Nato all’Ucraina, in modo da fare meno affidamento sui contributi volontari e più sugli impegni della Nato, meno sulle offerte a breve termine e più sugli impegni a lungo termine”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale Esteri dell’Alleanza Atlantica. Pertanto, ha aggiunto, “i ministri discuteranno di come la Nato possa assumersi responsabilità nel coordinamento dell’equipaggiamento militare e dell’addestramento per l’Ucraina, ancorando tutto ciò all’interno del solido quadro della Nato”. tgcom24.mediaset.it