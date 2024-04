Secondo alti ufficiali ucraini che hanno prestato servizio sotto il generale Zaluzhny, il quadro militare è cupo: c’è il grande rischio che le linee del fronte crollino ovunque i generali russi decidano di concentrare la loro offensiva. In questo scenario, il segretario generale della Nato Stoltenberg dice che sarà il “ruolo più forte della Nato” a porre fine alla guerra.

Jens Stoltenberg propone di istituire un fondo di contributi alleati del valore di 100 miliardi di dollari in cinque anni per l’Ucraina come parte di un pacchetto che i leader dell’alleanza dovranno firmare quando si riuniranno a Washington a luglio.

Tajani: aperti al fondo Nato per Kiev, capire i dettagli

“La proposta avanzata da Jens Stoltenberg è certamente interessante ma va esaminata, approfondita, vedere tecnicamente come si può fare. Oggi c’è stata solo una valutazione politica. Quindi pieno sostegno per la proposta ma va poi esaminata tecnicamente e giuridicamente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a proposito del fondo Nato da 100 miliardi per garantire sostegno militare all’Ucraina.

Leggi anche

► Giorgetti: ‘scontato che la UE chiederà procedura di infrazione per disavanzo eccessivo’

Del fondo Nato da 100 miliardi per l’Ucraina “ne parleremo oggi al Consiglio Atlantico. E’ ovvio che siamo tutti favorevoli all’indipendenza dell’Ucraina e a difendere il diritto internazionale. Noi continueremo a farlo, ricordando che non invieremo un soldato a combattere perché non siamo in guerra con la Russia”. “Per una difesa comune dell’Ue serve tempo ma bisogna andare in quella direzione”, ha aggiunto. tgcom24.mediaset.it