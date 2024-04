Raid su Damasco, Cina attacca Israele all’Onu

La Cina attacca Israele alle Nazioni Unite: “Questa è una grave violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e una violazione della sovranità sia della Siria che dell’Iran. Questo attacco è di natura estremamente feroce… 25 anni fa, l’ambasciata cinese in Jugoslavia è stata bombardata da un attacco aereo della NATO guidato dagli Stati Uniti… sentiamo il dolore e il dolore del governo e del popolo iraniano…

Consentire l’impunità per atti così sconsiderati invierebbe un segnale gravemente sbagliato e incoraggerebbe atti ancora più rischiosi… la linea rossa del diritto internazionale e le norme fondamentali delle relazioni internazionali sono state violate più e più volte, e il limite morale della vita umana la coscienza è stata schiacciata più e più volte.”

