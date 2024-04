Nato, aereo in panne a Parigi: Blinken va a Bruxelles in auto

L’aereo del segretario di Stato americano Antony Blinken non è potuto decollare da Parigi a causa di un problema meccanico, costringendo la delegazione americana a recarsi a Bruxelles per la riunione dei ministri degli Esteri della Nato. E’ la seconda volta che Blinken resta bloccato senza aereo: a gennaio, il Boeing 737 del segretario di Stato Usa è rimasto a terra a Davos, in Svizzera, a causa di una perdita di ossigeno. Blinken era stato costretto a imbarcarsi su un volo alternativo per tornare negli Stati Uniti. tgcom24.mediaset.it