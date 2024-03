“NON È ANDATO TUTTO BENE”

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 30 marzo 2024 con la presentazione del docufilm NON È ANDATO TUTTO BENE di Paolo Cassina.

Oltre al regista, sono stati ospiti di Armando Manocchia

Marianna Cane’ – giornalista di Fuori dal coro che ha denunciato i cosiddetti Aifa leaks – e Stefano Manera – medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione – che hanno partecipato alla realizzazione del docufilm;

e Daniele Trabucco – costituzionalista.

Per rispetto delle vittime, questo film documentario, che arriva dopo INVISIBILI, vuole rivendicare il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime psico-info-pandemico Covid-19 che ha consentito il genocidio vaccinale.

“Non è andato tutto bene” affronta tutti i temi della narrazione psico-pandemica dove una gestione politico-malthusiana, degna dei peggiori regimi totalitari, fondata sulla mistificazione e sulla menzogna, ha permesso di passare dall’imposizione delle mascherine ai protocolli della morte, fino al ricatto dell’obbligo delle inoculazioni con pericolosi, anche mortali, sieri sperimentali.

Attraverso questo importante e dispendioso lavoro, in termini di energie e risorse finanziarie, Paolo Cassina e tutti coloro che hanno collaborato con lui, come Tiziana Alterio, Angela Camuso, Marianna Cane’, per citarne alcuni, vuole rivendicare le coercizioni, le violazioni e le violenze sulle persone e sulla loro dignità.

La “prima” il 4 aprile a Milano e la seconda il 6 aprile a Bologna. Le altre proiezioni sono indicate nella locandina qui in basso.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU

