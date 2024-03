Biden insiste: “Putin è un macellaio”

Joe Biden torna a definire il presidente russo Vladimir Putin un “macellaio” durante un comizio tenuto ieri nella Carolina del Nord. Parlando della sua proposta di aumentare le tasse per i più ricchi, il presidente Usa ha affermato che i 400 miliardi di dollari in entrate aggiuntive legate ad un aumento dell’aliquota al 25% potrebbero essere usati per “ridurre drasticamente il deficit federale… Potremmo fare tantissime cose… incluso assicurarci finalmente di proteggere l’Ucraina da quel macellaio di Putin”. Il 26 marzo del 2022 Biden aveva già dato del “macellaio” a Putin durante un incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia.

Gli Stati Uniti sono pronti ad adempiere ai propri obblighi di protezione dei Paesi Nato, compresi quelli relativi agli attacchi missilistici russi che potrebbero minacciare la Polonia: lo ha affermato il Pentagono.

“Posso dirvi quello che questa amministrazione ha detto più e più volte: Difenderemo ogni centimetro della Nato. Se un alleato della Nato dovesse essere attaccato, certamente non vorremmo che ciò accadesse, ma difenderemo ogni centimetro della Nato”, ha detto ieri la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, commentando le affermazioni della Polonia sulla possibilità di abbattere i missili diretti verso il territorio dell’Alleanza. “La nostra priorità in questo momento è garantire che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno sul campo di battaglia”, ha aggiunto la portavoce. ANSA