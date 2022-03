Il presidente americano Joe Biden è a Varsavia. Da per un colloquio con il suo omologo, il presidente della Polonia Andrzej Duda, al palazzo presidenziale della capitale polacca.

Il presidente russo Vladimir “Putin contava di poter dividere la Nato, di poter separare il fianco orientale da quello occidentale, di poter separare le nazioni in base alle storie passate”, “ma non è stato in grado di farlo”, ha poi detto Biden. “Siamo rimasti tutti insieme”, ha precisato.

“La capacità dell’America di svolgere il proprio ruolo in altre parti del mondo si basa su un’Europa unita, un’Europa sicura” e “la stabilità in Europa è di fondamentale importanza per gli Stati Uniti in termini di nostro interesse, non solo in Europa, ma in tutto il mondo”, ha aggiunto Biden.

“Putin è un macellaio”

Biden ha poi definito il suo omologo russo Vladimir Putin un “macellaio” durante un incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia. Alla domanda su “cosa pensasse di Vladimir Putin, visto quello che sta infliggendo a queste persone”, Joe Biden ha risposto con una frase: “È un macellaio”. www.rainews.it

