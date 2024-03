Prodi: “Parigi metta l’atomica a disposizione dell’Europa”

Le parole di Romano Prodi, 84 anni, ex premier, poi presidente della Commissione Ue

– La Francia torna a proporre una difesa comune. Era una sua idea, e anche quella di una guida francese…

– “Lo ribadisco: all’Europa servono una politica estera e una difesa comuni. E riguardo a quest’ultima la Francia, che detiene l’atomica, ha una responsabilità più grande e una leadership naturale, ma dovrà sbrigarsi, a mettere l’arma nucleare a disposizione dell’Europa, visto l’aumento della spesa militare tedesca”.

– Oggi il Pd approva l’invio di armi all’Ucraina, il M5s no. Come se ne esce?

“Discutendo, a lungo se necessario. Per uscirne con una linea comune. Linea che però, nel caso dell’Ucraina, sia chiaro, dovrebbe essere una comune linea europea”.

E invece?

“Ciascuno Stato fa per conto proprio, e il risultato è che non vi è un ruolo europeo sulla questione ucraina. Non abbiamo fatto nemmeno quello che, seppur parzialmente, hanno fatto la Turchia, il Kazakistan o l’Arabia Saudita”.