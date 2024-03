PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 23 marzo 2024

DIRITTO DI CRONACA CENSURATO

PIAZZA LIBERTA’, puntata sabato 23 marzo 2024 con

Marzia Di Sessa – giornalista,

Nico Liberati – del Comitato difesa minori,

Ines Buonora – avvocato,

che hanno commentato un recente episodio di violazione di un diritto fondamentale, ovvero il diritto di cronaca, dopo che alla giornalista è stato negato l’ingresso al convegno per la presentazione del libro di Roberto Speranza a Forlì.

Nonostante fosse accreditata, alla giornalista Di Sessa, che era in compagnia di Grazia Piccinelli (Presidente del Comitato FORTITUDO), è stato infatti impedito di entrare per documentare un evento pubblico che si teneva in un luogo pubblico, la Sala del Comune.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta