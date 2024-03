L’ingresso del premier ungherese Viktor Orban nei Conservatori e riformisti europei, famiglia politica di Fdi, “non è un dibattito all’ordine del giorno. In ogni caso io la lettera non la condivido. Quegli auguri non li condivido. Conoscete la mia posizione su questa materia”.

Così la premier Giorgia Meloni, a margine del Consiglio europeo, a proposito del messaggio di congratulazioni inviato da Orban al presidente russo Vladimir Putin dopo la sua rielezione. (adnkronos)