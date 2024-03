Malore a scuola, mamma di sei figli muore a 43 anni

Montesilvano – Malore a scuola durante i colloqui con i professori, muore giovane mamma di 6 figli

Pamela Valeri aveva solo 43 anni, si è sentita male durante i colloqui scolastici a Montesilvano, nonostante i soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. La città sconvolta ha reagito con centinaia di messaggi d’affetto per la famiglia.

Pamela Valeri lascia il marito Corrado, i figli Samuele, Agnese, Elia, Lorenzo, Cesare e Maddalena.

“La dirigente scolastica, i docenti, il personale Ata del liceo Marconi, sinceramente dispiaciuti per la tristissima circostanza che ha colpito la nostra studentessa Agnese, esprimono le più sentite condoglianze e si uniscono al lutto di tutti i familiari”, è il cordoglio del liceo Marconi.

E poi tante le parole di cordoglio e affetto di amici e parenti: “sei volata via troppo presto”, “vi abbraccio in questo grande dolore”, “porta il tuo splendido sorriso tra gli angeli”. https://abruzzolive.it