Malore fatale, autista Autolinee Toscane muore a 48 anni

L’uomo si è sentito male mentre era in garage, pare un infarto, e per lui non c’è stato niente da fare

Arcidosso (Grosseto) – Insieme alla moglie Sabina gestiva il Wish Pub, locale molto conosciuto alle porte del centro storico di Arcidosso, ma di giorno era anche e soprattutto un apprezzato autista di Autolinee Toscane. Il paesino dell’Amiata è in lutto per la scomparsa di Gonippo Bramerini, 48 anni, molto conosciuto in paese.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile ad Arcidosso e in tutto il territorio amiatino. Pippo, così tutti lo chiamavano abbreviando quel nome originale che si portava all’anagrafe, aveva 48 anni ed era un ragazzone, di quelli con la barba bianca brizzolata e il sorriso sulle labbra stampato.

Chi lo conosceva ricorda in primo luogo il suo carattere gioviale e sempre sorridente, ma anche la sua operosità per il territorio e le attività di intrattenimento. Era stato anche presidente del Centro commerciale naturale di Arcidosso e in passato tra gli organizzatori dello spettacolo di Simone Cristicchi sul Monte Labbro dedicato a David Lazzaretti.

Da giovane era stato una promessa del motocross.

www.lanazione.it