Difesa UE, Meloni: “sono d’accordo, ma resta aperto il nodo risorse”

BRUXELLES (BELGIO) – “Sono molto d’accordo con l’iniziativa della Commissione di rafforzare l’industria della difesa, dopo di che bisogna anche fare i conti con le risorse che sono a disposizione. La proposta di allargare il mandato della Banca Europea degli Investimenti trova molto consenso, è un passo avanti, secondo me si può fare qualche passo avanti ulteriore ma è sicuramente un dibattito in divenire”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles dopo il Consiglio Europeo.

“E’ la passione che fa la differenza, perché ti dà la determinazione per riprovare quando sembra che stai fallendo, l’entusiasmo per non essere remissivo. All’Italia non è mai mancata la capacità, ma a volte non ha avuto la voglia di osare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (ITALPRESS)