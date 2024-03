PIAZZA LIBERTA’, prof. Trabucco: “ultimi singhiozzi dell’Occidente”

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista – estratto dalla puntata di domenica 17 marzo 2024

L’Occidente si riempie la bocca di valori, libertà e democrazia malgrado abbia fatto tutto quello che ha fatto, compresa la gestione del Covid, i “vaccini” ed il caso Assange. Quello che abbiamo visto non certifica il tramonto dell’Occidente, ma come l’Occidente, in realtà, sia già tramontato, sia già morto definitivamente. Siamo davvero agli ultimi singhiozzi.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia

