“Boicotta Israele”, scontri tra ‘studenti’ e polizia a Bologna

Momenti di tensione a Bologna in via Indipendenza quando il corteo dei collettivi – che sta protestando in citta’ in occasione dell’apertura dell’anno accademico dell’Universita’ di Bologna – e’ avanzato verso lo schieramento di polizia che ha respinto le prime file a colpi di scudo. E’ volata anche qualche manganellata, mentre dalle file dei contestatori arrivavano sputi e insulti verso i poliziotti.

Di Segni: preoccupa escalation atenei, odio verso ebrei

na preoccupante escalation negli atenei, con esplicitazioni di un odio verso Israele e verso gli ebrei che nelle ultime settimane ha raggiunto livelli di gravissima preoccupazione” che impone di “arginare ed evitare alcuni episodi e situazioni” e di “favorire anziché isolare la conoscenza della realtà israeliana”.

E’quanto chiede in una lettera la presidente delle comunità ebraiche Noemi Di Segni, paventando un rischio di antisemitismo nelle università, alla ministra dell’Università Bernini e alla presidente della Conferenza dei rettori Iannantuoni alla vigilia dell’incontro sul clima di protesta nelle università italiane. ANSA