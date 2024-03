Usa, Blinken: “lavoriamo per elezioni libere ed eque”

“Mentre i regimi autoritari e repressivi utilizzano le tecnologie per minare la democrazia e i diritti umani, dobbiamo garantire che la tecnologia sostenga i valori e le norme democratiche”, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken nel suo discorso all’apertura del Summit per la democrazia in Corea del Sud, scrive Reuters. I governi che la pensano allo stesso modo e i loro cittadini stanno lavorando insieme per promuovere elezioni libere ed eque, ha aggiunto Blinken, sottolineando che la salvaguardia della democrazia è uno sforzo collettivo. (askanews)