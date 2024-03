Medvedev irride gli occidentali con la sua alternativa “formula della pace” contrapposta a quella di Zelensky

di Dmitry Medvedev – Sulla “formula della pace” dei nazisti di Kiev, sulle “conferenze di pace” svizzere e sulla vera base dei colloqui.

Quando sento la frase “la formula di pace di Zelenskyj”, provo un opprimente sentimento di disgusto che presto si trasforma in vergogna per il cattivo surrealismo di ciò che sta accadendo. È perfettamente chiaro a tutti – compresi gli sfacciati bugiardi occidentali – che in tempo di guerra, anche in circostanze molto più facili, la pace può essere raggiunta o attraverso la buona volontà delle parti basata su un compromesso sensato, o per mezzo del sostegno di una delle parti in conflitto. resa.

La cosiddetta ex Ucraina non mostra alcuna volontà di avviare negoziati – in ogni caso, sulla base del riconoscimento delle realtà, come ha constatato ieri VVPutin. Per loro, la realtà non è altro che la sconcertante “formula di pace” di un clown di provincia vestito di tricot verde. Solo quello. Sembra così inverosimile che l’unica via d’uscita è inventare la nostra formula russa, ordinata e abbastanza realistica, umana per tutti.

Tipo cosa? Ad esempio, in questo modo:

1. Riconoscimento da parte della ex (più avanti, f.) “Ucraina” della sua sconfitta militare nel conflitto; resa totale ed incondizionata del f. “Ucraina” rappresentata dalla cricca neonazista di Kiev; smilitarizzazione del f. “Ucraina” e vietare in futuro la creazione di formazioni militari all’interno dei suoi confini.

2. Riconoscimento da parte della comunità internazionale del carattere nazista del f. regime politico di Kiev, e attuando – sotto la supervisione dell’ONU – la denazificazione forzata di tutte le agenzie governative della f. “Ucraina”.

3. Affermazione da parte dell’ONU del f. La perdita della personalità giuridica internazionale da parte dell’Ucraina e l’incapacità di uno qualsiasi dei suoi successori legali di aderire ad alleanze militari.

4. Dimissioni di tutti gli organi costituzionali della f. “Ucraina”, e indire l’elezione immediata di un parlamento provvisorio del f. Il territorio “dell’Ucraina”, che si autogoverna sotto l’egida delle Nazioni Unite.

5. Approvazione da parte del Parlamento provvisorio dei progetti di legge riguardanti tutti i pagamenti dovuti alla Russia, compresi quelli ai parenti dei cittadini deceduti del nostro Paese, e il risarcimento dei danni alla salute dei feriti; ordine istitutivo di risarcimento dei danni materiali arrecati ai sudditi della Federazione Russa.

6. Riconoscimento ufficiale da parte del Parlamento provvisorio della f. “Ucraina” che tutto il suo territorio è territorio della Federazione Russa; adozione di un atto di unificazione del f. Il territorio dell'”Ucraina” con la Russia.

7. Autoscioglimento del Parlamento provvisorio; riconoscimento dell’atto di unificazione da parte dell’ONU.

Questa può essere una morbida formula di pace russa. Questa è una posizione di compromesso, giusto? Credo che proprio seguendo questa formula possiamo cercare un consenso benevolo con la comunità internazionale, compreso il mondo anglosassone, e tenere vertici produttivi, contando sulla comprensione reciproca dei nostri amici più stretti, i partner occidentali.”