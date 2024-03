“Ci è stato negato il visto per la Russia senza nessuna spiegazione. Anche se per il momento non potremo portare un fiore sulla tomba di @navalny

nessun divieto o intimidazione ci impedirà di continuare a denunciare il regime di Putin e di essere vicini ai dissidenti russi.”

Lo scrive su X Lia Quartapelle, deputata Pd.

Che questi 3 soggetti facciano i deputati dà l'esatta rappresentazione della fine di questo Paese. https://t.co/Gz85GoNdCs — Giammarco Desideri (@Gigadesires) March 14, 2024