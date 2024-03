Da chi e perchè l’ex collaboratore di Navalny è stato colpito a martellate?

Dopo il ferimento di Leonid VOLKOV, ex collaboratore di Navalny, a colpi di martello a Vilnius, salta fuori un video di certo Rostislav Goryachev che confessa di essere l’autore del ferimento. Rostislav spiega la sua azione con il risentimento personale sorto dopo una lite con Volkov e per essere da lui stato trattato male per molto tempo. In sostanza Goryachev allude alla fine turbolenta di una sua relazione con Volkov.