GIUSTIZIA e INGIUSTIZIA – PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista – estratto dalla puntata di domenica 10 marzo 2024

Si è parlato di (in)giustizia, di (in)certezza della pena, di condanne ridicole anche in caso di omicidio, di soggetti pericolosi lasciati liberi di delinquere, di sentenze che fanno discutere e del problema della criminalità degli stranieri, che è reale – come dicono i dati ufficiali – anche se nessuno vuole ammetterlo. E chi lo fa, viene tacciato ingiustamente di ”razzismo”, per sminuire o occultare la gravità dei fatti, anche a costo di mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. E se qualcuno reagisce, non solo spesso non viene ammessa la legittima difesa, ma le vittime sono poi costrette a riscarcire le famiglie dei delinquenti.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

