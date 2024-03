PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 10 marzo 2024

– GIUSTIZIA e INGIUSTIZIA

– 11 MARZO 2024 – GIORNO DELLA MEMORIA DELL’OLOCAUSTO SANITARIO

Due gli argomenti trattati in questa puntata di PIAZZA LIBERTA’ di domenica 10 marzo 2024

– GIUSTIZIA e INGIUSTIZIA

Nella prima parte della trasmissione, ospite di Armando Manocchia è il prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista – che ci ha parlato di (in)giustizia, di (in)certezza della pena, di sentenze che fanno discutere e del problema della criminalità degli stranieri, che è reale – come dicono i dati ufficiali – anche se nessuno vuole ammetterlo. E chi lo fa, viene tacciato ingiustamente di ”razzismo”, per sminuire o occultare la gravità dei fatti.

– 11 MARZO 2024 – GIORNO DELLA MEMORIA DELL’OLOCAUSTO SANITARIO

PIAZZA LIBERTA’ torna questa sera con un argomento estremamente delicato e molto sentito: l’iniziativa di istituire il Giorno del ricordo dell’olocausto sanitario. Olocausto provocato dai cd vaccini che hanno ucciso e reso invalide tante persone che si sono sottoposte, volontariamente o sotto ricatto, all’inoculazione di stato.

Nella seconda parte del programma, il dr. Massimo Citro Della Riva ha parlato pertanto della denuncia che, ormai un anno fa, lui e oltre 1.000 altri medici hanno inviato alle sedicenti autorità italiane per quanto – non certamente per caso – è accaduto e soprattutto per quanto abbiamo dovuto subire negli anni della psico-pandemia, quando ci tormentavano con il dogma Tachipirina e vigile attesa e con lo slogan: Vaccinatevi tutti e ANDRA’ TUTTO BENE.

La denuncia contiene un esaustivo Rapporto e ben 50 domande inviate al Ministro protempore della Sanità, ai presidenti di ISS e AIFA nonché dell’Ordine Nazionale, che non hanno MAI dato alcuna risposta.

I medici e soltanto i medici che volessero aderire alla denuncia e alle 50 domande, ma anche alla richiesta dell’Istituzione del Giorno della Memoria del secondo olocausto, possono inviare una mail a 50domande@gmail.com scrivendo semplicemente: Aderisco. Nome e Cognome e città di riferimento dell’Ordine.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta