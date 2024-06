Campo nomadi di Volpiano: spedizione punitiva con botte e colpi di pistola

Quella del 17 giugno 2024, è stata una serata concitata al campo nomadi di via Nuova Circonvallazione a Volpiano, dove si è verificata una rissa che ha visto coinvolti i componenti di due famiglie, una delle quali si è recata sul posto per farla pagare all’altra dopo una precedente lite avvenuta in precedenza. Subito, chiamati dai residenti, sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Chivasso, il cui arrivo ha scatenato il fuggi fuggi generale.

I sanitari hanno dovuto medicare un ragazzo di 19 anni rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, da un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla mano destra. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Chivasso dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Dopo l’accaduto i militari dell’Arma sono riusciti a identificare pressoché tutti i partecipanti alla rissa: sono state denunciate 18 persone, alcune delle quali devono rispondere anche di lesioni aggravate.

