11 marzo 2024: Giorno della Memoria dell’olocausto sanitario

Primo Giorno della Memoria dell’OLOCAUSTO SANITARIO: 11 marzo 2024

per non dimenticare le vittime sacrificate in nome del Covid e del vaccino

La MARATONA online si potrà seguire dalle ore 14.00 alle 23.00 in diretta ai seguenti indirizzi:

Telegram: https:/t.me/Canale9MQ

Rumble: https://rumble.com/user/9MQTV

Parteciperanno tanti ospiti che, durante gli ultimi anni, si sono battuti per tentare di portare consapevolezza sull’argomento.

Dr. Massimo Citro Della Riva: video denuncia – 11 marzo Giorno della Memoria

E’ la denuncia che, ormai un anno fa, oltre 1.000 medici hanno inviato alle sedicenti autorità italiane per quanto – non certo per caso – è accaduto e soprattutto per quanto abbiamo dovuto subire negli anni della psico-pandemia dove ci tormentavano con il dogma Tachipirina e vigile attesa e con lo slogan: ANDRA’ TUTTO BENE.

La denuncia contiene un esaustivo Rapporto e ben 50 domande che sono state inviate al Ministro protempore della Sanità, ai presidenti di ISS e AIFA nonché dell’Ordine Nazionale dei Medici i quali, come da esemplari codardi, a tutt’oggi non hanno dato nessuna risposta.

Invitiamo i medici, e soltanto i medici che volessero unirsi agli oltre mille che hanno già aderito, e cioè coloro che volessero aderire alla denuncia, alle 50 domande, ma anche alla richiesta di Istituzione del Giorno della Memoria del secondo olocausto, ad inviare una mail a 50domande@gmail.com scrivendo semplicemente: Aderisco. Nome e Cognome e città di riferimento dell’Ordine.