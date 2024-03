Biden: ‘Trump farà qualsiasi cosa per andare al potere’

ROMA, 06 MAR – Donald Trump è “determinato a distruggere la nostra democrazia, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria, e a approvare un altro round di miliardi di dollari in tagli fiscali per i ricchi – e farà o dirà qualsiasi cosa per andare al potere”. Lo ha detto Joe Biden in un primo commento al Super Tuesday. (ANSA)

(askanews) – L’ex presidente Donald J. Trump ha vinto nella nottata tra martedì e mercoledì le primarie repubblicane in Virginia, Carolina del Nord, Oklahoma e Tennessee ed è apparso pronto a conquistare il Sud e forse tutti i 15 stati del Super Tuesday mentre il secondo gruppo di stati chiudeva i propri seggi elettorali alle 20 locali, le 2 del mattino italianeNikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud, è rimasta a riporre le sue speranze nel piccolo Vermont, dove si è registrato un testa a testa con Trump.