“Passi sul mare”, disponibile online il film di Massimo Selis

Abbiamo raccontato il film PASSI SUL MARE, del regista Massimo Selis, nella puntata di PIAZZA LIBERTA’ del 3 febbraio scorso.

Come preannunciato in trasmissione, ora il film è finalmente disponibile online. È un film che parla di coloro che in questi anni non si sono piegati alle folli imposizioni pandemiche. Mentre “molti vedevano quello che gli dicevano di credere, altri hanno creduto a quello che vedevano” recita il Trailer.

Il film è un’opera interamente autoprodotta, che non ha ricevuto alcun finanziamento né pubblico, né privato. È stato realizzato dalla casa di produzione Phausania Film, composta da professionisti che, per coerenza, non hanno accettato nemmeno il ricatto dei tamponi, quando nel cinema venivano imposti già dalla fine del 2020. Solo così l’arte può essere veramente libera, sia nel contenuto che nella forma.

Il film, dopo aver avuto diverse proiezioni in varie regioni, può ora essere noleggiato o acquistato online con un modesto contributo sulla piattaforma Vimeo OTT.

Si può e si deve costruire arte diversa, ma serve il contributo di tutti. Per questo dobbiamo tornare a sentirci comunità!

Nel frattempo, è già in lavorazione un nuovo film, in cui giovani e giovanissimi raccontano come hanno vissuto la stagione della pandemia. Ne emerge un quadro totalmente sorprendente della nuova generazione.

Per noleggiare o acquistare “Passi sul mare” su Vimeo OTT:

https://phausaniafilm.vhx.tv/products/passi-sul-mare