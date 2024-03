Medvedev: “Europa mortua est”

“Gli ambasciatori dei paesi dell’UE in Russia hanno rifiutato l’incontro con il ministro degli affari esteri russo. Presumibilmente, seguendo alcuni consigli di Bruxelles. Ciò va totalmente contro l’idea stessa dell’esistenza di missioni diplomatiche e di incarichi di ambasciatori.

In realtà, tutti questi ambasciatori dovrebbero essere cacciati dalla Russia e il livello delle relazioni diplomatiche dovrebbe essere abbassato.

Questi non sono ambasciatori, ma imbecilli politici che non comprendono i loro veri compiti.

Europa mortua est.

Gloria magistratus.”

Lo scrive su X Dmitry Medvedev.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 4, 2024