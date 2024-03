Biden: ‘Nel 2024 batterò di nuovo Trump’

Joe Biden è fiducioso di vincere nel 2024 e non ha mai dubitato di correre di nuovo, secondo quanto confidato da lui stesso in un lungo profilo del New Yorker sulla sua “ultima campagna”

“Ricordate che nel 2020 mi avete detto che non avrei vinto? E che poi nel 2022 mi avete detto che ci sarebbe stata un’onda rossa (repubblicana, ndr), che invece non c’è stata? E che nel 2023 mi avete detto che ci avrebbero preso di nuovo a calci nel sedere e invece abbiamo vinto ogni gara? Nel 2024 penso che vedrete la stessa cosa”, afferma. “Sono l’unico che abbia mai battuto Trump. E lo batterò di nuovo”, assicura.

“Se non pensassi che le politiche che ho messo in atto siano le migliori per il Paese, non credo che lo rifarei. Corro di nuovo perché penso due cose: numero uno, sono davvero orgoglioso di quanto fatto e voglio continuarlo. Sono ottimista per il futuro”, spiega. “In secondo luogo – aggiunge – guardo là fuori e dico: ‘Ok., …la maggior parte di quello che ho fatto sta dando i suoi frutti solo adesso”.

“Sono l’unico che abbia mai battuto Trump. E lo batterò di nuovo”, prosegue, facendo una domanda retorica all’intervistatore, Evan Osnos: “se pensassi di essere nella posizione migliore per battere qualcuno che, se vincesse, cambierebbe la natura dell’America, cosa faresti?”. Quanto ai dubbi sulla sua età e sulla sua lucidità, Osnos riferisce che “la sua voce è sottile e roca, i suoi gesti sono rallentati, ma nella nostra conversazione la sua mente sembrava immutata. Non ha mai sbagliato un nome o una data”.

Joe Biden si aspetta che Donald Trump contesterà l’esito del voto se dovesse perdere. “I perdenti che sono perdenti non sono mai garbati. Penso solo che farà di tutto per provare a vincere. Se vincessi, penso che contesterà la cosa. Non importa quale sarà il risultato”. E’ uno dei passaggi di un lungo profilo del New Yorker dedicato a Biden, che nonostante i sondaggi e i dubbi sulla sua età si dice però fiducioso di vincere. ANSA