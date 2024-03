Era entrato al bar Colibrì, di Rodengo Saiano (Brescia), come tante altre volte. Poi all’improvviso, attorno alle 22.30 di ieri sera, giovedì 29 febbraio, un ragazzo ventottenne di Paderno si è sentito male e per lui non c’è stato niente da fare: un malore, le cui cause sono ancora da accertare, gli è stato fatale nonostante i tentativi di rianimarlo.

La vittima si chiama Jacopo Fenaroli, è nato nel 1995 a Iseo ma risiedeva a Paderno Franciacorta.

