“Le dimissioni di Toti? Non si può pensare di governare una regione agli arresti domiciliari, lasciamo che la vicenda giudiziaria faccia il suo corso, auguriamo a Toti la possibilità di far valere le sue ragioni nella sede processuale, ma la politica ha bisogno di una svolta vera, di etica pubblica. Lavoreremo per offrire una svolta alla regione Liguria”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando con i giornalisti al Giffoni film festival. (askanews)