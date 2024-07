Malore improvviso, 37enne muore davanti alla mamma

Osimo è in lutto per la scomparsa tanto improvvisa quanto lacerante di un giovane. È morto Luca Zenobi, 37 anni

Un malore l’avrebbe strappato alla vita domenica sera, 21 luglio. Si trovava a casa sua quando non si è sentito bene. Si sarebbe accasciato a terra all’improvviso. Con lui c’era la mamma che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto hanno provato a salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Il medico ha constatato la morte naturale.

Il giovane viveva in località Casenuove dove era conosciuto e benvoluto da tutti. Sempre felice e sorridente, i primi di luglio aveva partecipato alla festa della frazione, quella della Sangria, indossando il suo solito grande sorriso e rimboccandosi le maniche per la collettività in quel momento conviviale tanto atteso. Negli ultimi tempi lavorava come guardia giurata, prestava servizio insomma nel mondo della security con grande serietà. I

l suo mantra era “Non ci sono strade facili ma solo destinazioni che valgono la fatica del cammino”, frase che portava sempre con sé e che dice tanto del carattere di Luca. Addoloratissime la madre Fortunata e le sorelle Roberta e Carla. Il giovane aveva subito pochi anni fa la perdita del padre, un lutto grande per la famiglia Zenobi che adesso deve affrontare anche questo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in questo momento di grande lutto. “Sentivamo le sirene dell’ambulanza girarci intorno casa. Non pensavamo che venivano da te – scrive sui social una sua vicina di casa –. Un grande abbraccio vola verso te da tutti noi. Ci hai fatto sempre ridere ed eri veramente di compagnia”. “Enzino lascia un vuoto incolmabile”, scrive il cugino. Il più grande gruppo di discussione osimano su Facebook, che conta migliaia di iscritti, si stringe attorno alla famiglia: “Queste notizie ci colgono sempre impreparati e ci fanno sentire impotenti. Tutti noi di Osimo speaker corner abbracciamo idealmente la mamma e le sorelle di Luca, a testimonianza del nostro cordoglio”.

