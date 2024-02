Eurogruppo: “risparmi dei consumatori per contribuire al futuro della UE”

I ministri delle Finanze dell’area euro si apprestano a discutere sul “come possiamo fare in modo che i consumatori usino i loro risparmi per contribuire al futuro dell’Europa“. Lo ha riferito il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, spiegando in sintesi come si svolgeranno le discussioni al vertice informale a Gand, in Belgio, sui passi avanti da compiere per l’Unione dei mercati dei capitali.

Donohoe ha parlato di una sorta di configurazione con la “sigla Abc. Dove A sta per architettura, e quindi quali passi fare per approfondire l’architettura dei mercati finanziari in Europa. B sta per business e che passi fare per consentire alle imprese europee per partecipare meglio ai benefici dei mercati europei. E C sta per consumatori – ha detto – e come possiamo fare in modo che i consumatori usino in maniera più rilevante i loro risparmi per contribuire al futuro dell’Europa“. (askanews)