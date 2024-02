Malore fatale, Massimiliano Cremonesi muore a 49 anni

LODI – Tragedia a San Fiorano e nel mondo dello sport lodigiano: a soli 49 anni si spegne Massimiliano Cremonesi. Un malore improvviso ha strappato alla vita il presidente del San Michele, società calcistica di Corno Giovine militante nel campionato di Terza Categoria. Cremonesi, che avrebbe compiuto sabato 50 anni, risiedeva con moglie e figlio a San Fiorano.

Iieri sera, viste alcune difficoltà respiratorie, è arrivato in pronto soccorso all’ospedale di Codogno e da lì è stato trasportato a Lodi ma un arresto cardiaco improvviso non gli ha lasciato scampo. I funerali si terranno giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Fiorano, con la salma già esposta nell’abitazione di via Fermi.

