007 Kiev: ‘Navalny morto a causa di un coagulo di sangue’

“Potrei deludervi, ma quello che sappiamo è che è morto davvero per un coagulo di sangue. E questo è più o meno confermato. Questo non è stato preso da internet, ma, sfortunatamente” si tratta di morte naturale, ha detto Budanov citato da Ukrainska Pravda. ANSA

The head of the Main Intelligence Directorate of Ukraine, Kyrylo Budanov, said that, according to Ukrainian intelligence, Alexey Navalny died due to a blood clot. pic.twitter.com/0BBFy3lG0q

— Olga Bazova (@OlgaBazova) February 25, 2024